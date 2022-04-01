الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أيام رمضان.. «تجنبوا أشعة الشمس»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت على مدار هذا الأسبوع ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، واعتبارا من اليوم ستكون ارتفاعات درجات الحرارة ملحوظة، وستزيد عن الأمس بما يتراوح 4 و6 درجات على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهي شديدة الحرارة وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ الطقس خلال فترات النهار سيكون حارا، وسيكون باردا في فترات الليل، مع وجود فارق كبير بين القيم العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن اليوم شهد شبورة مائية تكونت في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أتربة عالقة خلال ساعات النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هذه الشبورة المائية ستبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، لكن ستتكون أتربة عالقة نهارا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، إضافة إلى نشاط للرياح أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

بدأنا من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

وأوضحت: «بدأنا من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون غدا، بما يتوافق مع بداية شهر رمضان، وغدا سيكون الطقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لكن نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون كبيرا، ونصحت بالابتعاد عن أشعة الشمس وتناول المرطبات والسوائل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة».