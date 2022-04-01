عماد الدين حسين: «بندفع ثمن كل سنة بتعدي دون تغيير حقيقي في التعليم»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عمله في المجلس جعله ينظر إلى الأمور بشكل أكثر شمولية، مثل مشكلة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن المجلس به قامات متميزة في كل مجالات الحياة مثل الفكر والثقافة والبحث والاقتصاد والصحة والتعليم، وهو ما منحه معرفة أكبر بالناس.

وأضاف حسين خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة سي بي سي، أن عمله في مجلس الشيوخ جعله أكثر واقعية، فعندما يتم سن قانون للتعامل مع قضية ما، فإن التطبيق يجب أن يكون مهمًا وألا نكتفي بمجرد الإصدار فقط.

حسين: يجب أن يكون للقانون بيئة خصبة وتهيئة ونقاش مجتمعي حقيقي

وتابع: «يجب أن يكون للقانون بيئة خصبة وتهيئة ونقاش مجتمعي حقيقي سبق إصدار هذا القانون، وبالتالي تكون الصورة مكتملة، وأن يسبق حوار مجتمعي، لكن الحكومة ورثت أوضاعا متراكمة من المشكلات، لا يكون تغييرها من خلال قرار أو قانون، بل بجهد مستمر لتغيير الثقافة السائدة وترسيخ ثقافة العمل».

حسين: الكفاءات الإدارية في مصر تعاني من مشكلة كبيرة

وأشار، إلى أن الكفاءات الإدارية في مصر تعاني من مشكلة كبيرة، ولتغيير هذا الأمر يجب أن نهتم بالتعليم، موضحًا: «كل سنة بتعدي دون تغيير حقيقي في التعليم ندفع ثمنها فيما بعد».

قضية محاربة التطرف

في سياق آخر، أكد حسين، أن محاربة التطرف لا يشترط أن تكون في مسلسلات وطنية بالمعنى القديم الكلاسيكي، إذ يمكن تقديم هذا المضمون بشكل درامي بسيط يصل إلى الناس البسيطة بطريقة غير مباشرة، إذ أن هذه الطريقة أفضل أنواع التأثير.