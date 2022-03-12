عماد الدين حسين: دعم الزراعة والصناعة يمكنا من التحكم في سعر المنتج

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن التصريحات الحكومية التي تتعلق بالأسعار لا بد من ترجمتها بشكل فعلي على أرض الواقع، كى لا نترك المواطن فريسة لتاجر مستغل يجعله لا يعترف بأي تصريحات بعد ذلك.

حسين: نحن بحاجة لأفكار قابلة للتنفيذ

وأوضح «حسين» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أننا بحاجة لأفكار علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومراعاة ما نملكه من موارد يجعلها متسقة مع تلك الأفكار والمشروعات، لافتا إلى أننا نعاني من ثقافة عدم وجود فلسفة مقاطعة سلعة في حال زيادة سعرها، والتاجر الذي يعمل بمكسب طبيعي ومقبول.

حسين: المتحكم في السعر الجبري هو المنتج

وأشار «حسين» إلى أن الدولة كانت تعمل بنظام الاتحاد الاشتراكي حتى السبعينيات وكانت الدولة تفرض الاقتصاد الموجه، والآن نعمل بنظام القطاع الخاص الذي يعرقل من فكرة فرض التسعيرة الجبرية طالما ليست هي المنتج، لافتا إلى أن هناك سلعا مرنة يصعب تحديد سعرها بشكل إجباري، والتسعيرة الاسترشادية مرنة بشكل كبير.

دعم الزراعة والصناعة على المدى البعيد

وأضاف رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الدولة لا بد أن تدعم الزراعة والمزارعين المصريين على المدى البعيد وكذلك الصناعة لتوفير المنتج المحلي، مشددا على ضرورة تنفيذ الرقابة على الأسواق وأن يقوم كل مسؤول بدوره المطلوب منه كما ينبغي.