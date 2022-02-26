عماد الدين حسين: حلف الأطلسي تمدد بشدة وبات يهدد مصالح روسيا

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن الاتحاد السوفيتي قد انهار في عام 1991 بعد انهيار سور برلين عام 1989، وفي تلك الآونة قامت الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة بإعطاء وعدا لروسيا بأن الحلف الأطلسي لن يتمدد شبرا واحدا، ولكن وفي الحقيقة فقد تمدد حاليا بشدة حتى وصل لحدود روسيا نفسها.

حسين: امتداد حلف الأطلسي قد شمل كل دول الكتلة الشرقية ودول البلطيق

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن امتداد حلف الأطلسي قد شمل كل دول الكتلة الشرقية ودول البلطيق ماعدا أوكرانيا وبيلاروسيا وفنلندا، وفي تلك الآونة شعرت روسيا بأنها قد طعنت وأن حلف الأطلسي قد وصل إلى حدودها.

حسين: روسيا تعتبر أوكرانيا جزءًا من روسيا التاريخية لأنهم من عرق واحد

وأوضح أن روسيا تعتبر أوكرانيا جزءًا من روسيا التاريخية لأنهم من عرق واحد، «التمدد ده والفترة اللي فاتت روسيا خدت جزيرة القرم عام 2014 بعديها تم توقيع اتفاقية مينسك بعدم دخول أوكرانيا حلف الأطلسي، ولكن ارتكبت أوكرانيا أخطاء قاتلة كالتلويح بالانضمام إلى النيتو وحديثه عن الدعم النووي».

وأكد أن الحديث عن وجود نووي في أوكرانيا وبجوار دولة كبرى كروسيا يعتبر ذلك تهديدا لأمنها القومي، «الهدف الرئيسي لبوتين هو أن أوكرانيا متدخلش حلف النيتو وأنه ميدخلش منظومات صاروخية هجومية بالقرب من الحدود الروسية».