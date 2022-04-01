إقبال كثيف على معارض أهلا رمضان في الشرقية.. اعرف أماكن تواجدها

تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كثيفا من المواطنين منذ افتتاحها قبل 10 أيام وحتى الآن حيث يواصل المواطنون شراء احتياجاتهم من السلع والأغذية وخاصة الأساسية التي حرصت الأجهزة التنفيذية على توفيرها بأسعار مخفضة مقارنة بالسلع المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية.

إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين

وتقيم محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم معارض أهلا رمضان بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تحت عنوان «مبادرة المحافظة لمكافحة جشع التجار وغلاء الأسعار».

أماكن معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة

وتنتشر معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة على النحو التالي:

معرض أهلاً رمضان بمدينة الزقازيق والمٌقام في ميدان عرابي أمام محطة السكة الحديد.

معارض أهلاً رمضان بمركز فاقوس

معرض أهلا رمضان والمقام بمدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض

معرض أهلاً رمضان والمقام بقرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بالوحدة المحلية بالهيصيمية

معرض اهلاً رمضان والمقام بقرية الصوالح بالطريق الرئيسي المؤدي للوحدة المحلية بالصوالح.

معرض أهلاً رمضان والمقام بقرية الطويلة بجوار كوبرى السبيل بالوحدة المحلية بالهيصيمية

معارض أهلاً رمضان بمدينة بلبيس

معرض أهلاً رمضان لبيع السلع والمفروشات وملابس العيد والمقام بجوار بنك مصر بشارع بورسعيد

معرض أهلاً رمضان والمقام بشارع جمال عبد الناصر بجوار موقف الزقازيق

معرض أهلاً رمضان والمقام بالوحدة المحلية كفر أيوب أمام الوحدة الصحية

معرض أهلاً رمضان والمقام بالوحدة المحلية بإنشاص الرمل

معرض أهلاً رمضان بمركز الحسينية والمقام بجوار مجلس المدينة.

معرض أهلاً رمضان بمدينة القنايات والمقام بجوار موقف السرفيس بالمدينة.

معرض أهلاً رمضان بمدينة أبو حماد والمقام أمام مبني رئاسه المركز.

معرض أهلاً رمضان بمدينة صان الحجر بالساحة بجوار مركز الشباب

معرض أهلاً رمضان بمدينة القرين والمقام بجوار مستشفى القرين المركزى بالمدينة.

معرض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم والمقام أمام ميدان الشهداء بالمدينة.