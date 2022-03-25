الشرقية: تحرير 9600 عقد تقنين أراضي و2910 طلبات غير صالحة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، اليوم الجمعة، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، إذ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي

شدد «غراب»، على مدير إدارة الأملاك، بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

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تحرير 9600 عقد تقنين

أوضح مدير إدارة الأملاك، الموقف الحالي لـ منظومة التقنين إذ تم تحرير 9 آلاف و600 عقد، بالإضافة إلى 2188 عقدا منتظر تحريرهم، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و396 طلبا، منها 14 ألفا و486 طلبا صالحا للتقنين، و2910 طلبات غير صالحة للتقنين، وتواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية، مشيرا إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وكتابة التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد «غراب» على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.