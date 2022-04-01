«معافر».. هدية شيرين عبد الوهاب لجمهورها في رمضان «فيديو»

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إعلانها الرمضاني الجديد، والذي تقدمه مع بنك مصر عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب بعنوان «معافر» وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي.

إعلان شيرين من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي

وظهرت شيرين بشكل بسيط دون تكلف مع كل المشاركين معها في الإعلان الذي انتشر بشكل كبير فور طرحه بساعات قليلة ليصبح تريند على تويتر.

نشرت شيرين عبد الوهاب مؤخرا عبر خاصية الستوري مقطع من أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة المقبلة كما نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة بكوبلية من الأغنية حيث كتبت (ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل .. غير للكتف اللي يشيل ) لتؤكد شيرين بذلك أن أغنيتها القادمة دراما.

بنك مصر كان قد تميز خلال السنوات الماضية بتقديم أغنيات اجتماعية حماسية من بينها أنا ابن مصر التى قدمها الثلاثي محمود العسيلي ومدحت صالح ومصطفى حجاج، كما قدمت من قبل أغنية انت تقدر التى قدمها الفنان محمود العسيلي والفنان محمد عدوية.

شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية جديدة من ألبومها

يذكر أن شيرين كانت مختفية تماما عن الظهور للإعلام خلال الفترة الماضية إلى أن ظهرت «شيرين»، وقامت بإحياء حفل أحد المقربين منها وهو أحمد راشد رغم أنها تقاطع الأفراح منذ 6 سنوات، ولكنها لبَّت رغبة العروس لينا العشماوي، التي اتفقت معها سرا على هذا الأمر.

وقدمت شيرين فى الحفل عددا كبيرا من أغنياتها الشهيرة والتى رقص عليها العروس والحاضرون لحفل الزفاف.