شيرين عبد الوهاب وأنغام ومحمد هنيدي يدعمون المنتخب رغم الخسارة

تحولت حسابات الفنانين على السوشيال ميديا، إلى ملحمة دعم للمنتخب الوطني المصري، قبل بداية المباراة وحتى الخسارة بركلات الترجيح، وكان من أول المؤازرين للفراعنة الفنانة أيتن عامر وكتبت: «شكرا يا شناوي والله، مفيش حاجة تانية تتقال.. يا رب بس الجماهير المصرية ولعيبة المنتخب يرجعوا سُلام وسط هذا العبث، اللي حاصل في الاستاد».

أنغام تدعم المنتخب القومي

وعبر حسابها الرسمي ذكرت أنغام: «يارب تنجي منتخب مصر ويرجعوا بالسلامة الحمد لله».

تعليق مهم من هنيدي على خسارة منتخب مصر

وكتب محمد هنيدي: «الحمد لله على كل شيء.. الحمد لله»، ثقتنا في منتخبنا حتفضل دائماً وابداً ومصر حتفضل غاليه علينا وفي عنينا وحتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب.. وتحيا مصر وقدر الله وما شاء فعل».

وكتبت شيرين عبد الوهاب: «ثقتنا في منتخبنا حتفضل دائما وأبداً ومصر حتفضل غاليه علينا وفي عنينا وحتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب.. وتحيا مصر وقدر الله وما شاء فعل».

وكتب الملحن مصطفى جاد: «هارد لك لرجالة منتخبنا الأبطال و كل الدعم ليهم كلهم وخصوصاً نجمنا وفخرنا محمد صلاح.. واللعيب المهم جدا زيزو، من هنا ورايح لازم نلاعب الأفارقة ونستقبلهم زى ما بيستقبلونا بمنتهى الحب، خسرنا برجولة وشرف، بس مصطفى غربال والـVar علامة استفهام كبيرة».