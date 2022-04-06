حكاية جريمة.. النعش يكشف جريمة 3 أبناء قتلوا والدهم أثناء تشييع جثمانه

في عام 2015 شهدت منطق البساتين بالقاهرة جريمة قتل بشعة، حيث لقي عجوز مصرعه علي يد أبناءه الثلاثة عن طريق تسديد 8 طعنات للمجني عليه في أماكن متفرقة بالصدر والبطن وذلك بسبب رفضهم زواج المجني عليه خشية تبديد ثروته.

بداية الواقعة

وكشفت تحقيقات القضية أن المسؤول عن دفن الموتى بمنطقة مقابر البساتين توجه إلى مأمور قسم البساتين لإخطاره بواقعة حدثت له أثناء دفن شخص يدعي «ح.م»، في العقد السابع من العمر، حيث أكد المُبلغ أنه وجد بقعة كبيرة من الدماء على الكفن وتحديدا في منطقة البطن والصدر.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أنّ أبناء المتوفي 3 رجال وعلى خلاف مع والدهم المجني عليه بسبب رغبته في الزواج، حيث كان الأبناء يرفضون رغبته في الزواج خشية تبديد ثروته عن طريق كتابتها لزوجته.

مشادة كلامية تنتهي بقتل الأبناء لوالدهم

وأوضحت التحقيقات بأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وأبنائه الثلاثة فقاموا بتسديد 8 طعنات له في البطن والصدر، ثم ظلوا بجوار الجثة لليوم التالي، وفي ساعة مبكرة أعلنوا وفاة والدهم، وذهبوا إلى مفتش الصحة ونظرا لكونه كبير في السن لم يشك مفتش الصحة في الوفاة واستخرج لهم تصريح الدفن دون عناء، وأشارت التحقيقات أنه أثناء تشييع الجنازة شاهد المشيعين تساقط دماء من النعش ، ولكن الأبناء عللوا ذلك لكون والدهم مريض ضغط بالإضافة الي ارتفاع حرارة الجو، وأكملت التحقيقات بأنه اثناء دفن الجثة اكتشف المسؤول عن الدفن وجود بقعه كبيرة من الدماء وقام بدفن الجثة وبعد انصراف المشيعين ذهب إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الواقعة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأبناء الثلاثة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها وأضافوا بأنهم قتلوه لمنعه من الزواج، وتم إحالة القضية الي محكمة الجنايات.