مستريح يستولى على 70 مليون جنيه بزعم استثمارها في البساتين

اتهم عدد من أهالي منطقتي دارالسلام والبساتين، شخصا يدعى «محمود. ع»، صاحب شركة توريدات، بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، مشيرين إلى أنه تحصل على مبالغ مالية كبيرة منهم لتشغيلها لهم مقابل أرباح 40%، وبشيك بنكي كضمان لحقوقهم في قيمة أصل مبلغ الاستثمار بالأرباح، وفي تطور للواقعة تقدم الأهالي ببلاغات لمباحث الأموال العامة.

50 شخصا في القاهرة ومحافظات أخرى ضحايا المستريح

وقال خالد الغازولي، أحد الضحايا الذين تخطى عددهم الـ50 شخصا، أن المستريح دعاهم لترك الأرباح بهدف تشغيلها، وفجأة استولى على أموالهم المقدرة بنحو 70 مليون جنيه، وفر هاربا وأغلق تليفوناته الخاصة، وترك مكان إقامته ولم يتمكن أحد من التواصل معه، وبالرغم من ذلك تم التواصل مع أسرته بكفر صقر، ولكن دون جدوى، وتنصلوا بالرغم من كونهم شركاء معه.

تحرير محاضر بالواقعة

وأضاف أنه تم تحرير عدة محاضر كان من بينها محضر حمل رقم 1603 لسنة 2022 جنح دار السلام، و1096 لسنة 2022 إداري البساتين، و2360 لسنة 2022 جنح البساتين.