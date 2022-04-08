رحلة «رزان مغربي».. ممثلة ومطربة بدأت حياتها كمقدمة برامج.. فيديو

الفنانة رزان مغربي يعرفها الكثيرون مؤخرا كمذيعة للبرامج الترفيهية والغنائية بعد أن ذاع صيتها كممثلة ومطربة لعدد من الأعمال الفنية، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن الفنانة رزان مغربي بدأت رحلتها في عالم الشهرة والأضواء بعملها كمقدمة برامج وكان ذلك في سن السادسة عشرة، حينما ظهرت على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية اللبنانية عام 1989 لتكن في هذا الوقت أصغر مقدمة برامج بلبنان، فقدمت برنامجها الذي نال شهرة كبيرة في لبنان وهو برنامج «الليل المفتوح»، لمدة ثلاث سنوات ونصف، نظرا للنجاح الذي حققته.

رزان مغربي عملت بمركز تلفزيون الشرق الأوسط «MBC»

وكان للإعلامية رزان مغربي محطات عديدة في عالم الإذاعة والإعلام، حيث عملت بمركز تلفزيون الشرق الأوسط «MBC»، وتولت تقديم برامج ذات توجه عالمي، حيث قدمت فقرة ببرنامج «مساء الخير يا عرب»، تلاه برنامج «دنيا الموضة» و«عالم السينما» و«أبجد فوز» و«ألو رزان» وغيرها من البرامج، حيث تنوعت البرامج التي قدمتها الإعلامية رزان مغربي بين برامج تتحدث عن السينما، والموضة، الألعاب والمسابقات، الغناء.

وابتكرت الفنانة رزان مغربي برنامج جديد من نوعه «Pops and Tops»، تضمن حوارات مع أكبر مشاهير ونجوم الفن واستمرت بالنجاح على شاشة «MBC» إلى أن أصبحت المقدمة الرسمية لبرنامج القناة الموجه للشرق الأوسط، وغطت رزان مغربي الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو ومحاورة كبار المشاهير من نجوم الغرب، وقدمت مع زميلها جلال شهدا برنامج المواهب نجم النجوم «star search»، وقدمت عام 2006 فقرة بعنوان رزان وعباس، ضمن برنامج «البيت بيتك»، على التلفزيون المصري ثم عادت لقناة «MBC» لتقدم عدة برامج أخرى متنوعة على شاشاتها.

ظهور رزان مغربي على شاشة الحياة عدة مواسم

وقدمت الفنانة رزان مغربي برنامج ألعاب على شاشة قناة «الحياة»، واستمر عدة مواسم لما حققه من نجاح كبير، واستمرت الفنانة والإعلامية في تقديم العديد من البرامج على مختلف القنوات والتي كانت تحقق بها نجاحا كبيرا، وكان آخرها برنامج قدمته مع الفنان أحمد السقا، وهو برنامج ترفيهي «إغلب السقا».

أعمال فنية للإعلامية رزان مغربي

وبعد تألقها في عالم الإعلام طرحت رزان مغربي عدة أغاني، أشهرها «أغنية لعب وجد وحب»، وأطلقت ألبومها الغنائي الأول «رزان» وكليب «لو حب ده»، «أنت بقي»، وكانت من أشهر مشاركتها السينمائية فيلم «صابر وراضي، خط الموت، قيصرون، الفرعون الأخير، حسن طيارة، حرب أطاليا، عين الطير».