فنان على كرسي المذيع.. مشوار دينا الشربيني من «شبابيك» للدراما والسينما

حققت الفنانة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا الفترة الأخيرة في عالم الدراما والفن، ولكن لا يعرف الكثيرون أن بدايات الفنانة دينا االشربيني كانت في عالم الإعلام والإذاعة وليس بعالم الفن والتمثيل.

درست دينا الشربيني الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، ولكنها كانت تتطلع لعالم السينما والدراما لذا التحقت بعد تخرجها بورش تدريبية في التمثيل، وشاركت في دورات لمخارج اللفظ، ثم بدأت مسيرتها مع عالم الأضواء والشهرة كمذيعة في عام 2006 حيث شاركت في تقديم البرنامج اليومي الشهير «شبابيك»، الذي عُرض على قناة «دريم» حينها، ولكنها لم تنصرف عن تطلعها لعالم الفن، حيث شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالبرنامج، إلى أن شاركت بأول مسلسل لها، وهو مسلسل «المواطن».

أشهر برامج وأفلام الفنانة دينا الشربيني

وكان من أشهر البرامج التي قدمتها الفنانة دينا الشربيني برنامج «عز الشباب»، وبرنامج «شبابيك»، وذلك قبل احترافها لعالم التمثيل، وفي عالم السينما والدارما حققت نجاحات متتالية، من أشهر الأفلام التي شاركت بها، فيلم الحفلة، سمير أبو النيل، هيبتا، كدبة كل يوم، جواب اعتقال، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين.

أشهر مسلسلات الفنانة دينا الشربيني

ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها كانت مسلسل المواطن إكس، روبي، طرف تالت، حكايات بنات، موجة حارة، تحت الأرض، زين، جراند أوتيل، أفراح القبة، عشم إبليس، خلصانة بشياكة، مليكة زي الشمس، لعبة النسيان، قصر النيل، والزيارة.