دينا الشربيني قبل سقوطها من طائرة «نجوم السماء»: الجواز قسمة ونصيب

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن هناك بعض اللحظات المخيفة في رياضة «Skydive» وخاصة عند فتح باب الطيارة بعد وصولها للمكان المقرر القفز منه، «كنت بخاف من الأماكن المرتفعة وعشان كده قررت أمارس رياضة Skydive وأتغلب على الخوف».

وتابعت الشربيني خلال مشاركتها في أولى حلقات برنامج «نجوم السماء» المذاع على فضائية «ON»: «قرار الجواز بالنسبة لي قسمة ونصيب، ولو بتطير هسمي نفسي سوبر دينا، وأكتر دلع بحبه لاسمي دون دون».

الشربيني: بحب أغنية البخت وبحاول أحفظها

وأردفت «أغنية البخت لـ ويجز من أكتر الأغاني اللى دايما في بالي، بحبها كده وبحاول أحفظها، وخاصة جملة والله ووقعت بفكر فيك وكتير بالي بيك مشغول وبيصعب عليا حالي وأكتب لك كلام معسول.. مع غيري ومش مبسوط ده أنا أضيع عمري يا عمري وأحبك حب مش مشروط».

وعن مشاركتها في مغامرة القفز من الطائرة في برنامج «نجوم السماء» أضافت الشربيني :«في 2 من أصحابي كان نفسهم يجربوا التجربة دي منهم رانيا ومنه صديقتي من أيام المدرسة»، وشاركت إحدى صديقاتها تجربتها في الطيران من خلال الفيديوكول.

وتابعت الفنانة دينا الشربيني «بحب أغنية ياحبيبتي يامصر، وكنت بدعى وانا نازلة من الطيارة والتجربة مثيرة وجميلة جدا في مصر والمناظر الطبيعية تحفة وسانت كاترين أحلى من أي مكان شوفته في العالم خاصة إنها مكان مقدس ومجمع لكل الأديان».

الشربيني: بلدنا جميلة محتاجين نقدرها ونزورها

وأضافت: «بلدنا جميلة محتاجين نقدرها ونزورها ونشوف كل الأماكن اللى فيها، وبحب الحيوانات وعندي كلبة اسمها ريتشي وبهتم بيها جدا».

وتخوض الفنانة دينا الشربيني، السباق الرمضاني لعام 2022 بدور البطولة أمام الفنان محمد رمضان، في مسلسله الجديد «المشوار»، المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة Watch It، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.