تجديد الخطاب الدينى وتبسيط المفاهيم على مائدة «البرامج الدينية» فى رمضان

تُقدم قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من البرامج الدينية المتميزة، التى تساعد المشاهدين فى فهم الدين الإسلامى بشكلٍ مبسط وصحيح، وكذلك تسليط الضوء على فكرة تجديد الخطاب الدينى، وكيفية تغلب الإنسان على مخاوفه، من خلال عددٍ من شيوخ الأزهر وعلماء الدين الذين يحظون بثقة كبيرة عند الجمهور، مثل الدكتور على جمعة، والشيخ خالد الجندى، ورمضان عبدالمعز، ومصطفى حسنى، وغيرهم.وتخطى البرامج الدينية باهتمامٍ كبير من الجمهور، لا سيما فى شهر رمضان، إذ يرغب البعض فى الحصول على بعض الفتاوى الفقهية والدينية أو قصص الصالحين أو ما شابه ذلك، فضلاً عن معرفة أهم العبادات فى هذا الشهر الكريم، والاستماع إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم.ويطل الداعية مصطفى حسنى، على جمهور قناة «ON»، طوال أيام شهر رمضان، من خلال برنامج «القناع»، حيث يناقش البرنامج الفطرة الطبيعية للإنسان التى خلقنا الله تعالى بها، وإذ سيطر الخوف على أى شخص فسيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيماً فيستباح ويخاف أن يصون العِشرة فيضمن ولا يقام له وزن.

مصطفى حسنى يساعد المواطن فى التغلب على خوفه

ويؤكد مصطفى حسنى، خلال حلقات البرنامج على مدار الشهر الكريم، أنه لو تغلب الإنسان على هذا الخوف المصطنع والذى زاد وتشعب بسبب الحياة، لعاش بشخصيته الربانية الصادقة بلا قناع وعلى فطرته، ليسلط البرنامج الضوء على كيفية التخلص من هذا القناع ومواجهة الحياة بالفطرة الطبيعية السوية.

على جمعة يقدم رحلة فكرية وإيمانية فى «مصر أرض المجددين»

أما الإعلامى عمرو خليل، فيستضيف الشيخ الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، يومياً فى شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء، من خلال برنامج «مصر أرض المجددين»، حيث سيعرض عبر قنوات «Cbc»، و«ON» و«الحياة»، ويناقش البرنامج فكرة تجديد الخطاب الدينى وضروريات العصر، كما يسلط الضوء على أبرز الملفات التى تواجه هذا الملف فى مصر.ويسلط الشيخ على جمعة الضوء خلال البرنامج على أهمية إدراك الواقع بعوالمه المختلفة، لأنه ركن من أركان التجديد، حيث لم يكن تجديد التراث أمراً مستحدثاً بل كانت بدايته من أرض مصر، ليؤكد أن الهدف هو التجديد لا التبديد، والتعمير لا التدمير، حيث يقدم البرنامج رحلة فكرية وإيمانية لتتبع خطوات أعلام التجديد فى مصر.

«الجندى وعبدالمعز» فى «لعلهم يفقهون»

ويواصل الشيخ خالد الجندى تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، يومياً خلال شهر رمضان، عبر قناة «dmc»، بالتعاون مع الشيخ رمضان عبدالمعز، حيث يناقش البرنامج الدين والحياة، وكيف أنّ الدين جاء ميسراً ومصاحباً للحياة اليومية للإنسان وداعماً للتراحم والإنسانية بين البشر.كما ينطلق موسم جديد من برنامج «قلوب عامرة»، ويتناول البرنامج النصوص القرآنية بالتفسير والتحليل، كما يجيب عن أسئلة المشاهدين المختلفة، وذلك بالإضافة إلى برنامج «الدنيا بخير»، الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى عبدالحميد، حيث يناقش هذا المشروع التلفزيونى السيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء أهل بيته الكرام.وتضم خريطة البرامج الدينية برنامج «الحق المبين» للشيخ أسامة الأزهرى، ويقدمه أحمد الدرينى، حيث يدخل البرنامج فى حوارات فكرية ترد على المتشددين باسم الدين، ومن يستخدمونه ستاراً ضد الإنسانية ويتخذون من تعالميه الكريمة ادعاءً وحجة للقيام بالعمليات الإرهابية.وتتضمن خريطة البرامج الدينية أيضاً برنامج «ولا تُعسِّروا»، تقديم الدكتور عمرو الوردانى، حيث يناقش البرنامج الدين والحياة، وكيف أنّ الدين جاءً ميسراً ومصاحباً للحياة اليومية للإنسان وداعماً للتراحم والإنسانية بين البشر.كما تقدم قنوات «المتحدة» تواشيح وابتهالات يومياً طوال شهر رمضان، مثل تواشيح دينية للشيخ صلاح الجمل، حيث تتم إذاعتها قبل صلاة الفجر، والتى قام بتسجيلها فى مساجد بمناطق مختلفة بالعالم، كألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والمغرب والسعودية.كما تذاع تواشيح للشيخ هانى الحسينى، وهو الذى كان قد قام بأداء تواشيح الفجر فى مسجد الفتاح العليم أثناء بداية ظهور جائحة كورونا بمصر، وقد حققت التواشيح عند إذاعتها فى ذلك الوقت نجاحاً كبيراً.