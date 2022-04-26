صانع البهجة.. «عندما نحب وغريب وحديث المدينة» أعمال فنية شارك فيها «محمد لطيف»

يعتبر محمد لطيف أحد أساطير نادي الزمالك، ومؤسس التعليق الرياضي في الكرة المصرية، أسهم في زيادة شعبية اللعبة، ليصبح أحد أهم المعلقين في مصر والوطن العربي، حتى أنه حصل على لقب «شيخ المعلقين».

وُلد في 23 أكتوبر عام 1909م بمحافظة بني سويف، وبدأ مسيرته مع كرة القدم، لاعبا في مدرسة الخديوية وتوج خلالها بكأس دورة المدارس عام 1920م، حيث خطف أنظار حسين حجازي وضمه إلى نادي الزمالك ليبدأ رحلته مع النادي الملكي.

وكان أحد أهم العلامات البارزة في تاريخ الرياضة المصرية، بمساهماته الكبيرة مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، كما كان أحد أفراده الذين لعبوا في كأس العالم في إيطاليا 1934، فقد فتحت السينما أبوابها له، وحصل على عدة أدوار في الكثير من الأفلام، من بوابة «المعلق الرياضي».

حديث المدينة

في عام 1964، شارك محمد لطيف في فيلم حديث المدينة، حيث جسد شخصية مسؤول في أحد أندية كرة القدم، التي يلعب فيها بطل الفيلم، حيث تعرّف اللاعب على فتاة لعوب، تسببت في تدهور مستواه، وهو ما جعله ينخرط في دوامة أزمات، لكن زملاء اللاعب اتحدوا جميعا حتى يعود إلى مستواه ويهجر الفتاة.

حديث المدينة، من إﺧﺮاﺝ كمال عطية، وصبحي عبدالعزيز مساعد مخرج أول، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عثمان قصة وسيناريو وحوار، أما مصطفى الصباحي فكان صاحب الفكرة، وهو من بطولة سميرة أحمد، شويكار، طه إسماعيل، عزيزة حلمي، عصمت محمود، وعصام بهيج.

عندما نحب

جسد محمد لطيف في فيلم «عندما نحب»، شخصية معلق رياضي على بطولات السباحة، إذ جسد الفيلم، شخصية سباح بارز، تحبه الفتيات، لكنه يعشق إحداهن، لكنه يتعرض لأزمة قلبية أحدثت نقلة نوعية في الأحداث.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ فطين عبدالوهاب، وأنور الشناوي، مخرج مساعد، وﺗﺄﻟﻴﻒ حسين حلمي المهندس، ومحمد التابعي، ومن بطولة رشدي أباظة، أنور مدكور، نادية لطفي، سهير البابلي، محمود المليجي، أحمد خميس.

أعمال فنية أخرى

وشارك المعلق الرياضي في أعمال فنية أخرى، مثل فيلم «الكداب وصاحبه»، من إنتاج عام 1989، وجسد قصة مصور محترف، يتعرض لإصابة أثناء تصوير مباراة كرة قدم، وهو من إخراج أحمد ثروت وﺗﺄﻟﻴﻒ ماهر إبراهيم، وبطولة فؤاد المهندس، لبلبة، أحمد بدير، لوسي، كما شارك كمعلق رياضي في مسلسل بطل الدوري، وهو من بطولة، سمير غانم، محمد رضا، هدى رمزي، وشريهان، وﺇﺧﺮاﺝ نبيل عبدالعظيم، وﺗﺄﻟﻴﻒ، شعبان حسين.

محمد لطيف شارك كمعلق رياضي أيضا في فيلم «الشياطين والكورة»، الذي تدور أحداثه حول التعصب الرياضي، بعدما رفض والد محبوبة بطل العمل أن يزوجها إياه بسبب تشجيع نادي منافس، وهو من بطولة شمس البارودي، حسن يوسف، عادل إمام، وعماد حمدي، وإﺧﺮاﺝ، محمود فريد وﺗﺄﻟﻴﻒ بهجت قمر، إضافة إلى ذلك، فقد شارك لطيف في فيلم غريب في بيتي، الذي جسد حياة لاعب كرة يتآمر عليه زملاؤه وفتاة لعوب لطرده من النادي بعدما أثار غيرتهم وحصل على إعجاب الجميع منذ انضمامه للفريق، وهو من بطولة نور الشريف، سعاد حسني، هياتم، وحسن مصطفى، وإخراج سمير سيف، وتأليف وحيد حامد.