رضا البحراوي يحيي حفلا غنائيا في مسرح الزمالك غدا

يحيي الفنان رضا البحراوي، غدا السبت، أولى حفلاته الغنائية في مسرح الزمالك، ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي «زمالك ميوزيك ويك»، الذي تنتهي فعالياته الخميس 31 مارس.

رضا البحراوي ثاني حفلات مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي

مهرجان أسبوع الزمالك للموسيقى، كان افتتح مع الموزع الموسيقي الوايلي أمس، في حفل يعد هو الأطول في مسيرته، تجاوز الساعتين ونصف، بشكل متواصل من الحماس وأدرينالين الحضور.

وخلال الحفل، ظهر الفنان محمود الحسيني كضيف شرف، إذ قدم أغنيته الشهيرة العبد والشيطان، وشهد الحفل حضور الفنانة دنيا وائل، في أول ظهور حي ومباشر لها أمام الجمهور على مسرح الزمالك.

أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك في بيان، أن فكرة المهرجان الأسبوعي، يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كل الألوان الموسيقية، بين الطرب والشعبي والأندجراوند، لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور، من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي، ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك، خلال العام الجاري.

رضا البحراوي يقدم حفلا فى مسرح الزمالك

يذكر أن الفنان رضا البحراوي، كان توقف نهاية العام الماضي عن الغناء، بسبب مشكلته مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إذ تبادل الثنائي الشتائم، خلال حفل غنائي خاص، وإثره جرى إيقاف رضا البحراوي لمدة شهرين، في حين جرى إيقاف حسن شاكوش مدى الحياة، وسحب التصريح السنوي له بالغناء.