«جيت ع البايظ».. رضا البحراوي يشعل ليالي مسرح الزمالك الموسيقية

أشعل نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي أجواء مسرح الزمالك، خلال سهرته الغنائية الخاصة حملت لافتة كامل العدد.

وزلزل البحراوي أرجاء الزمالك بتفاعل عشرات الحضور الذين استمروا في الرقص على وقع أغانيه طوال ما يزيد عن ساعة ونصف متواصلة من عمر الحفل، في أولى إطلالاته الغنائية بمسرح الزمالك ضمن فعاليات ليالي مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقى.

أغاني رضا البحراوي

وأمتع البحراوي مسامع الجمهور بجرعة غنائية دسمة من أشهر أغانيه، بداية من «جيت ع البايظ» و«محدش ليه خير عليا» و«إحنا فين» مرورا بأغنيات «أبطال العالم» و«راح» والعرض الحي الأول لأجدد أعماله «آخرة الصحوبية»، ليضع لمسته المميزة في ليلة شعبية استثنائية احتضنها مسرح الزمالك في ثاني ليالي الأسبوع الموسيقي.

ويشهد مسرح الزمالك أول مهرجان موسيقي متنوع يستمر على مدار أسبوع بشكل يومي يحتضن 17 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة, بمشاركة نجم الراب أبيوسف وفرقة وسط البلد والفرقة الأردنية أوتوستراد.

طارق صبري ومسرح الزمالك

وكشف الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك، أن فكرة «ليلة الشعبي» تأتي استكمالا لهدف مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي في تقديم وجبة دسمة متنوعة المذاقات الموسيقية بحيث يكون كل يوم من الليالي لونا غنائيا مغايرا، بين الشعبي والطرب والأندرجراوند والراب، وذلك ما يهدف إليه مسرح الزمالك منذ افتتاحه العام الماضي لترضية كل أذواق الجمهور من مختلف الأعمار.