محطة مترو الشهداء تتزين لاستقبال رمضان.. ومد ساعات التشغيل

زيَّنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محطة مترو الشهداء بالخط الأول والثاني بصالة اتجاه حلوان وصالة اتجاه المرج الجديدة وشبرا والمنيب، وذلك لاستقبال أيام شهر رمضان الكريم بجو يسوده البهجة والسرور والأجواء الرمضانية الجميلة.

تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان

وأعلنت الشركة أيضا عن تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام، وأوضحت مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة، أنه منذ تولى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كل الشكاوى المتعلقة بكل الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وختاما يتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.