أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت جميع استعداداتها النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وتعديل مواعيد المترو في رمضان وتوفير «الفكة» في شبابيك التذاكر وتجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، علاوة على تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان تبدأ الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، لافتا إلى أنه سيكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة الثانية عشرة و18 دقيقة بعد منتصف الليل، ومن محطة المرج الجديدة الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة بعد منتصف الليل، وللخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة بعد منتصف الليل.

وأكد أنه سيتم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة بعد منتصف الليل.

مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان مناسبة

وأوضح «عبدالهادي»، أن مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان، مناسبة لجموع الركاب، منوهًا بأنه سيتم نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات طوال ساعات التشغيل، لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث أثناء ساعات العمل في رمضان 2022، للتدخل السريع لإصلاح الأعطال، لعدم تأخر حركة مسير القطارات.

مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان.. نعمل حتى الثانية صباحًا

وأشار متحدث مترو الأنفاق إلى أنه سيتم تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات الأكثر كثافة لمنع حدوث أى زحام داخل المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، للحد من كورونا، مؤكدا أن مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان ستكون حتى الثانية بعد منتصف الليل، منوها بأنه تم تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد فيروس كورونا، طوال شهر رمضان المبارك.