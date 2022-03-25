مترو الأنفاق: 10 قطارات إضافية لاستيعاب الجماهير بعد مباراة مصر والسنغال

كشف مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، عن الدفع بـ10 قطارات إضافية، عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر، والمقامة على استاد القاهرة الدولي، لاستيعاب جموع الجماهير، لمنع حدوث أي زحام داخل محطات المترو، وعدم حدوث أى تكدسات داخل عربات القطارات، مؤكدا تنفيذ خطة شاملة لتعقيم القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

تقليل زمن التقاطر بعد مباراة مصر والسنغال

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجرِ تقليل زمن التقاطر بين القطارات بالخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق، لمنع حدوث أى زحام بالمحطات وأرصفة المحطات، وداخل عربات القطارات، عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال في مباراة الذهاب المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر، لافتاً إلى أن الإذاعة الداخلية بالمترو، ستذيع جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة، لتأهب الاستعدادات عقب خروج الجماهير من الاستاد، واستقلال مترو الأنفاق، لمنع التدافع والزحام.

زيادة عدد الرحلات بعد مباراة مصر والسنغال

وأكد المصدر، أنه سيجرِ زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق، لاستيعاب جموع الجماهير عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، لمنع حدوث أي زحام من الجماهير داخل المحطات، تزامنا مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك تشديدات أمنية من شرطة النقل والمواصلات والأمن الإداري، تحسبا لحدوث أى أزمات، عقب انتهاء المباراة، موضحا أنه تقرر مد ساعات العمل لمدة ساعة، لقيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية للخطوط الثلاثة اليوم الجمعة فقط، ليصبح قيام آخر قطار من محطة حلوان، متجه إلى محطة المرج الجديدة، في تمام الساعة 12.18 بعد منتصف الليل، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة، متجه إلى محطة حلوان، في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

انتهاء ساعات العمل بمترو الأنفاق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

وأوضح المصدر، أن قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب بالخط الثاني للمترو، سيكون في تمام الساعة 12.40 بعد منتصف الليل، علاوة على قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور بالخط الثالث، الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، حيث سيجري انتهاء العمل داخل محطات مترو الأنفاق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بسبب مباراة مصر والسنغال في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر.