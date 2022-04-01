روسيا: أوكرانيا طلبت تعديلا على طائرات بيرقدار لتحمل أسلحة بيولوجية

كشف جنرال كبير في القوات المسلحة الروسية، أن شركة أوكرانية تصنع محركات الطائرات المسيّرة، طلبت من تركيا إجراء تعديل على طائرة بيرقدار المسيّرة، لتحمل أنظمة رش الرذاذ، لافتا إلى احتمال أن يكون ذلك مرتبطا بخطط أوكرانية لاستخدامها في حمل أسلحة بيولوجية، في إطار البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي الذي كان يتم تنفيذه في المختبرات الأوكرانية.

مؤشر خطير في ظل تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

واعتبر مراقبون أن هذه المعلومات التي تحصلت عليها روسيا، تعد مؤشرا خطيرا في إطار تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا ومن ورائها الولايات المتحدة، حول احتمال استخدام الأسلحة البيولوجية والجرثومية في الحرب الدائرة حاليا، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

رئيس قوات الحماية من الأسلحة البيولوجية: أوكرانيا طلبت تزويد بيرقدار بأنظمة رش رذاذ

وقال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والأسلحة الكيماوية والبيولوجية بالجيش الروسي، إيجور كيريلوف، إن شركة موتور سيتش الأوكرانية المصنعة لمحركات الطائرات، طلبت من الشركة المصنعة لطائرات بيرقدار المسيّرة التركية، تزويدها بأنظمة رش الرذاذ.

وقال المسؤول العسكري الروسي: يلفت طلب الشركة الأوكرانية موتور ستيش من الشركة التركية المصنعة للطائرات بدون طيار بيرقدار الانتباه، وأود أن أؤكد أن هذه الوثيقة مؤرخة في 15 ديسمبر 2021. ومفادها: هل من الممكن تزويد هذه الطائرات المسيّرة بأنظمة وآليات رش رذاذ بسعة تزيد عن 20 لترا.

كيريلوف: بيرقدار تطير بمدى 300 كيلومتر وتهدد بتلويث أراضي روسيا

وحذر رئيس قوات الحماية من الإشعاع والأسلحة الكيماوية والبيولوجية بالجيش الروسي من أن مثل هذه الطائرات بدون طيار بمدى طيران يصل إلى 300 كيلومتر، يمكنها أن تشكل تهديدا حقيقيا بتلويث أراضي روسيا.

واختتم كيريلوف حديثه بالقول: في الواقع، نحن نتحدث عن تطوير النظام الحاكم في كييف لوسائل تقنية لإيصال واستخدام الأسلحة البيولوجية، مع إمكانية استخدامها ضد روسيا الاتحادية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح في السابق أن الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية تشهد على خطط كييف لاستخدام طائرات مسيّرة قادرة على رش مواد مميتة.