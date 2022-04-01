الشلل يضرب «شنغهاي».. إغلاق كامل لقلب الصين التجاري بسبب كورونا

حالة من الشلل التام ضربت مدينة «شنغهاي»، مركز التجارة في الصين بعد أن وضعت الحكومة معظم سكان المدينة البالغ عددهم 26 مليونًا رهن الإغلاق الكامل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالرغم من إظهار الإحصاءات تراجع الإصابات المحلية لليوم الثاني على التوالي، وفق ما نقله موقع «إريا نيوز»، المعني بأخبار قارة آسيا.

ومددت سلطات مدينة شنغهاي في وقت متأخر من يوم أمس الإغلاق الحالي في المناطق الشرقية، تمامًا كما تم إغلاق الأجزاء الغربية من المدينة كما هو مقرر.

بقاء السكان في المنزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالصين

وأشارت التوجيهات الرسمية الجديدة إلى أن العديد من المدن الصينية الأكثر اكتظاظًا بالسكان سيُطلب من سكانها البقاء في منازلهم طالما للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وأصدر السلطات الصينية تعليمات للمواطنين بعدم عبور عتبات منازلهم حتى للتخلص من القمامة أو السير برفقة كلابهم، وتم تعليق وسائل النقل العام في معظم أنحاء مدنية شنغهاي، كما اضطرت المطاعم ومراكز التسوق إلى الإغلاق.

بداية الإغلاق في مدينة شنغهاي

وبدأ الإغلاق بالمدينة قبل نحو شهر، وكان من المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام إجمالاً، كما كان من المقرر إغلاق المناطق الواقعة شرق نهر هوانجبو بشانغهاي لمدة خمسة أيام، قبل إعادة فتحها حيث بدأت المناطق الغربية إغلاقًا لمدة خمسة أيام، لكن حكومة المدينة قالت إنها سترفع القيود في شرق شنغهاي على مراحل بدلاً من ذلك.

غالبية مناطق شنغهاي تخضع للإغلاق

وتخضع غالبية المناطق بالمدينة للإغلاق وظهرت شنغهاي، التي تمثل الإصابات فيها ثلاث من كل أربع حالات محلية دون أعراض في جميع أنحاء البلاد، كقاعدة اختبار لتعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا.