حسام صالح: زمن النجم الواحد انتهى.. «طلعنا بـ500 ممثل من موسم ما قبل رمضان»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن جميع قنوات المتحدة ستقدم مجموعة عظيمة من الأعمال الدرامية لأهم الأبطال والنجوم خلال شهر رمضان 2022، لافتا إلى أن مجلس الإدارة وضع استراتيجية للدراما لإنتاج أفضل ما يمكن إنتاجه: «مجال النجم الواحد مبقاش موجود والإنتاج أصبح سخيا».

صالح: مسلسل «العائدون» سيحكي قصصا مهمة عن العائدين من داعش

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الشركة المتحدة ستقدم محتوى جيدا له رسالة في أعمال رمضان 2022، لافتا إلى أنه بالنسبة لمسلسل «العائدون»، سيحكي قصصا مهمة عن العائدين من تنظيم داعش الإرهابي، بخلاف العديد من البرامج المهمة في شهر رمضان.

وأوضح أن الشركة ستساعد من يختم القرآن في رمضان من خلال 40 قارئا معتمدا بقناة «مصر قرآن كريم»، التي سيقدم عليها «المصحف المعلم»، وقراءة 15 جزء من القرآن يوميا: «مصر قرآن كريم أصبح لها تطبيق على المحمول، وحصلنا على أكبر مكتبة لقناة مصر قرآن كريم في عامين».

تغيير كبير على شكل برنامج Watch It.. وإتاحة استخدامه على 3 أجهزة

وتابع: «برنامج Watch It هتلاقوا عليه حاجات حلوة وشكله اتغير تغيير كبير جدا وبيقدم خلطة حلوة وممكن استخدام الحساب على 3 أجهزة، وسيعرض برنامج شيف للبيت يقدم وجبات طهي سهلة للناس كلها، وبقول للناس استمتعوا وهتلاقوا دراما ومجموعة من البرامج حلوة».

واختتم: «موسم ما قبل رمضان طلعنا فيه بـ500 ممثل بينهم 50 وجه جديد، وأشكر كافة رؤساء قنوات الشركة، وهنعمل حاجة حلوة في رمضان».