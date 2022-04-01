«المتحدة» تنشر برومو لكل مسلسلاتها وبرامجها في رمضان 2022

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «برومو» جديد، لعدد من البرامج والمسلسلات المنتظرعرضها على شاشات الشركة خلال شهر رمضان 2022.

أهم أعمال «المتحدة» في 2022

وظهر في «البرومو» مقاطع من عدد من المسلسلات التي سيجري بثها مثل «الاختيار 3» و«العائدون» وعدد من الأعمال الأخرى، إذ ظهر عدد من النجوم، مثل الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومصطفى شعبان ومحمود البزاوي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

«الاختيار 3» يقترب من مليون مشاهدة في 12 ساعة

جدير بالذكر أن برومو مسلسل «الاختيار 3» وحده حقق 839 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة، ليقترب من المليون الأولى عبر الصفحة الرسمية لمسلسل «الاختيار» عبر «فيسبوك»، وهو يجمع عددًا كبيرًا من الأبطال، منهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، ومن إخراج بيتر ميمي.

كما ظهر بالبرومو مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022، والمقرر بداية عرضه في الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك.