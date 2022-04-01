يسرا تؤدي مهرجانات في الأغنية الدعائية لمسلسل أحلام سعيدة

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا عن الأغنية الخاصة بالمسلسل والتي تقدمها الفنانة يسرا بصوتها بجانب أبطال العمل بالتعاون مع فريق المدفعجية في شكل كوميدي مميز.

وظهرت الفنانة يسرا في الأغنية الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة والتي حملت اسم «فكك» وهى تغنى مهرجانات بجانب مى كساب وغادة عادل وشيماء سيف، بالإضافة إلى فريق المدفعجية.

يسرا تغني مهرجانات

وأغنية فكك هى من كلمات كنكا وشيندي وألحان المدفعجية وتوزيع ديزل وميكس وماستر أسامة طارق واشراف عام أحمد كراكيب .

وتقول كلمات الأغنية ...

مش شايفاكوا

هما مين دول

ماشيه بدوس وبعمل اسكور

مش شايفاكوا

هما مين دول

يذكر أن مسلسل أحلام سعيدة يشارك فى بطولته يسرا وغادة عادل وشيماء سيف وعماد رشاد ونور محمود وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

والعمل سيتم عرضه حصريا على شاشة قناة ON وذلك فى تمام الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة وسيتم إعادته فى تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا.

تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

وتعود الفنانة يسرا بمسلسل أحلام سعيدة إلى الكوميديا مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات حيث كان آخر عمل كوميدي قدمته هو مسلسل شربات لوز والذي قدمته مع الفنان الراحل سمير غانم.

وتعود بشخصية ديدي هانم فى مسلسل أحلام سعيدة والذي تجسد من خلاله شخصية أرستقراطية تواجه مشاكل مع عدد من الاشخاص من حولها وتتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.