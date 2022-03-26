الكوميديا تسيطر على دراما رمضان 2022.. مسلسل «أحلام سعيدة» الأبرز

أيام قليلة ونستقبل الشهر الكريم بمائدة مليئة بالأعمال الدرامية التي يسيطر عليها الطابع الكوميدي، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال الكوميدية المشاركة في الموسم الرمضاني 2022

أحلام سعيدة

تشارك الفنانة يسرا خلال الموسم الرمضاني هذا العام بعمل كوميدي لأول مرة وهو مسلسل «أحلام سعيدة» والتي يشاركها البطولة فيه الفنانة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة «ON».

وتدور الأحداث حول 4 سيدات في منتصف العمر تجمعهن الظروف سويا ويواجهن العديد من المشاكل في حياتهن والتي يتم معالجتها بشكل كوميدي.

الكبير أوي 6

ويعود هذا العام الفنان احمد مكي بالموسم السادس من مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم.

مكتوب عليا

يشارك الفنان اكرم حسني في السباق الرمضاني بالمسلسل الكوميدي «مكتوب عليا» والذي تدور أحداثه حول «جلجل» مدرس الموسيقى الذي يتعرض للسحر ويجد كل شيء مكتوب على يده قبل أن يحدث ويتعرض نتيجة لذلك لعدد من المواقف الكوميديا.

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، محمود السيسي، عزة لبيب، إسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

في بيتنا روبوت 2

كما يعرض خلال السباق الرمضاني الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي في «بيتنا روبوت» والذي تدور أحداث الجزء الثاني حول المهندس يوسف الذي يبتكر روبوت وتقوم عدد من الشركات بمنافسته.

مسلسل «في بيتنا روبوت» بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

شغل عالي

وتنافس أيضا الفنانة فيفي عبده في رمضان هذا العام بالمسلسل الكوميدي «شغل عالي» والذي يشاركها في بطولته الفنانة شيرين رضا.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدتان تتعرضان لمشاكل سببها الرجال ويسعون للانتقام منهم بشكل كوميدي.

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.