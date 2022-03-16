مي كساب تعاني من مشكلة عدم الإنجاب في مسلسل أحلام سعيدة

قالت الفنانة مي كساب، إن مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، يعد فرصة كبيرة للظهور في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، حيث تجسد شخصية «ليلى» وهى ربة منزل تعاني من مشكلة عدم الإنجاب، وفي إطار مشوار الحياة تتعرف على كل من «فريدة وشيرين» وهما النجمتان يسرا وغادة عادل، خلال لقاءهم عن طريق إحدى الطبيبات.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أهم ما يميز«أحلام سعيدة»، هى الكتابة النسائية والاهتمام بأدق تفاصيل المرأة، التي تعد نصف المجتمع بل والمحرك الأساسي في كافة مناحي الحياة «نحن نساء وبالتالي يجب على كل فنانة التعبير عن مشاكل السيدات وتسليط الضوء عليها».

«أحلام سعيدة» يقدم مشاكل النساء بطريقة كوميدية

واستطردت بقولها «مؤلفة المسلسل هالة خليل، الحقيقة تقدم عملًا دراميًا يغوص في تفاصيل جميع الستات بمختلف مستوياتهن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، السيناريو حلو جدًا ومميز للغاية، بخلاف المخرج الكبير عمرو عرفة، الذي يهتم بحركة كل ممثل على حدى أمام الكاميرا، حتى يكون كل واحد من فريق العمل في أحسن حالاته».

ووعدت بأن يكون مسلسل أحلام سعيدة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، عند حسن ظن المشاهدين، لأنه عملًا مميزًا «هتنبسطوا بيه أوي».

ثلاث سيدات يعانين من صعوبة النوم بسبب أزماتهن

وخلال الأحداث تظهر مي كساب بشخصية «ليلى» المتزوجة من الفنان نور محمود، وتعاني من بعض الأزمات والمشكلات منها عدم القدرة على الإنجاب، ويجسد الفنان سامي مغاوري، شخصية والدها.

مسلسل أحلام سعيدة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور محمود، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث المسلسل حول عدد من السيدات تعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر من خلال لقاءاتهم داخل عيادة طبية، وتبدأ الأحداث تتصاعد في إطار من المفارقات الغريبة بشكل اجتماعي كوميدي.