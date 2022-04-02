نادية عمارة: «قلوب عامرة» به جرعة مكثفة للتعامل مع جواهر المعاني بالقرآن

قالت الدكتورة نادية عمارة، إن برنامجها الجديد «قلوب عامرة» سيكون به جرعة مكثفة للتعامل مع جواهر المعاني في النص القرآن الكريم، «كل يوم بناخد جوهرة من جواهر المعاني القرآنية المباركة من خلال أي كريمة معينة بنشرحها ونعطي رسالة يومية من خلالها».

عمارة: البرنامج سيتضمن ايضا استقبال أسئلة المشاهدين

وأضافت «عمارة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية ON، أن البرنامج سيتضمن ايضا استقبال أسئلة المشاهدين للرد عليها في نفس اليوم، مع عرض فقرة لكتاب قلوب عامرة وستكون يومية في رمضان، وفي غير رمضان تكون مرة كل أسبوع، «مش هتكون لتعليم الأطفال ولكن للكبار المبتدئين في تلاوة القرآن الكريم».

عمارة: البرنامج يهتم بأسئلة المشاهدين وبيان أحكام الصيام

وأوضحت أن البرنامج يهتم بأسئلة المشاهدين وبيان أحكام الصيام والذكاة وفقة الأسرة وكل ما يخص الأحكام الشرعية، لآفته إلى أن الأسئلة خلال شهر رمضان المبارك تكون أكثر فقها للعبادات والصيام والذكاة والعمرة، «فقه الأسرة ليه باع معانا كبير ولكن التركيز بيكون أكثر على فقة العبادات».

جدير بالذكر أن برنامج «قلوب عامرة» انطلق على قناة ON E في عام 2017، والذي تقدمه وتعده الدكتورة نادية عمارة، وتستمر إذاعته إسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء، من الساعة السادسة وحتى السابعة مساءً.

وهو برنامج ديني اجتماعي يعالج القضايا الحياتية من منظور إسلامي ويقوم بعرض العديد من القضايا الاجتماعية المختلفة سواء فقهية أو تفسير والأحكام الدينية الخاصة بالأسرة والمجتمع.