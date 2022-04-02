يبحث قطاع كبير من جمهور الدراما التليفزيونية، عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق الماراثون الدرامي الخاص بالشهر الكريم.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، يومياً عبر قناتي «dmc» و«dmc دراما»، إلى جانب منصة «watch it» الرقمية، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

مسلسل العائدون، ينتمي إلى نوعية المسلسلات الوطنية، التي تكشف المزيد من الحقائق، المرتبط بالأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، كما تفضح دور التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم داعش الإرهابية ومحاولتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويُجيب مسلسل العائدون، لـ أمير كرارة، عن سؤال محوري، وهو «العائدون من داعش.. هيروحوا فين؟»، إذ تكتشف الإجابة على مدار الأحداث.

أمير كرارة يجدد التعاون مع أمينة خليل بعد 10 أعوام

ويُجدد مسلسل العائدون، التعاون بين أمير كرارة وأمينة خليل، وذلك بعد مرور نحو 10 أعوام، من مسلسل طرف تالت، الذي عُرض عام 2012.

أبطال مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.