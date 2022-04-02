هنادي مهنا تعلن عن تحدي أغنية «ستو أنا» من «مكتوب عليا» والجائزة مفاجأة

أعلنت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تحدي أغنية «ستو أنا».

ونشرت هنادي مهنا، مقطع فيديو لها بصحبة الفنان أكرم حسني، في أثناء غنائهم أغنية «ستو أنا»، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل مكتوب عليا، وعلقت قائلة: «مين هيعمل أحلى تيك توك عشان يحضر معانا التصوير؟».

هنادي مهنا تكشف من هي «ستو أنا»

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من هي «ستو أنا» التي غنى لها الفنان أكرم حسني ضمن أحداث المسلسل الرمضاني «مكتوب عليا».

ونشرت هنادي صورة لها، وعلقت عليها كاشفة اسم شخصيتها قائلة: «سلمى أو ستو أنا، حد يقدر يخمن الدلع التالت اللي جلجل بيقولوا؟».

أكرم حسني يطرح أغنية «ستو أنا»

وطرح الفنان أكرم حسني، أغنية «ستو أنا» من المسلسل الكوميدي «ستو أنا»، والذي شارك فيه الفنانة هنادي مهنا وأيتن عامر.

مسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداثه حول جلال الذي يصادف رجل يضع على يده ماده سحرية تجعله يرى كل ما يحدث له مكتوب على يده قبل حدوثه، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.