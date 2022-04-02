تهديد سوداني لـ«يونيتامس» بطرد رئيس البعثة الأممية

هدد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة، بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس»، فولكر بيرتس، في حال ما وصفه بتماديه في تجاوز تفويض البعثة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البرهان» يطالب بيرتس بالكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية

وطالب البرهان، في كلمة ألقاها بمناسبة تخريج عسكريين، بيرتس بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني وبأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد.

ودعا البرهان، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون السودان، مشددا على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تمتنع عن التفاوض والحوار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح الرهان، أن القوات المسلحة السودانية، وكافة القوات النظامية لن تفرط في أمانة الوطن بالرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه، متسائلا، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليةالحربية و جامعة كرريب إستاد الكلية الحربية، عن المستفيد من هذه الحملات.

«البرهان»: القوات المسلحة لا تريد حكم السودان بمفردها

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنها قوى لا حظ ولا نصيب لها من الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لا تريد حكم البلاد بمفردها ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود.

وحيا البرهان، الشعب السوداني والقوات المسلحة وكل القوات النظامية على الصبر والتضحيات التي تقدم بالرغم من ظروف التشظي والتشرزم بين القوى السياسية التي تتسبب في عدم التوافق الوطني وزيادة معاناة الناس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».