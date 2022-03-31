أبوالغيط يستقبل المبعوث الأممي إلى السودان.. ويحذر من الانقسامات السياسية

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، فولكر بيرتس الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إذ شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة، أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن قلقه من عدم حدوث انفراجة سياسية سودانية حتى اللحظة، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، ما يستوجب تضافر الجهود.

ضرورة الحفاظ على عناصر الوحدة

وأوضح الامين العام أن هذه الظروف تستدعي الحفاظ على كل عناصر الوحدة، ولم الشمل للحفاظ على وحدة البلاد، ومن بينها المؤسسة العسكرية السودانية، بغرض تفادي انزلاق السودان والمنطقة، إلى ما لا تحمد عقباه.

وعبر أبوالغيط في هذا السياق عن دعم الجامعة العربية الكامل للجهود الرامية لتسهيل المشاورات السياسية الهادفة للخروج من حالة الاحتقان الحالية.

الأمين العام يستنكر وسائل الضغط على السودان

وذكر المصدر أن الأمين العام إذ حذر من مغبة استمرار الانقسامات السياسية، فأكد أيضا أهمية وقف التدهور في الوضع الاقتصادي، معبرا في هذا السياق عن استنكاره لاستخدام الوسائل الاقتصادية للضغط على السودان، الذي يمر بظروف لا تسمح له بتحمل أي ضغوطات اقتصادية إضافية، من شأنها أن تنال من الشعب السوداني، وتزيد من خطورة احتمالات انفجار الأوضاع داخليا.

وفي ختام اللقاء، أعرب الأمين العام عن تقديره لحرص البعثة الأممية بشكل دائم، على إحاطة الجامعة بمستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، حول الشأن السوداني، والاستمرار في العمل الجاد الهادف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والاستقرار.