«صالح» يكشف مفاجأة على «مصر قرآن كريم»: 15 جزءا يوميا.. ومصحف معلم للمشاهدين

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل برنامج «تأملات في نعم الله»، والذي يقدمه الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بصوته، مشيرًا إلى أنّها ليست أدعية ةلكنها تأملات في نعم الله، لافتا أن المحتوى يعبر عن تأملات الشاعر بهاء الدين محمد في نعم الله علينا.

وأوضح صالح،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» تفاصيل البرنامج والذي يتناول 30 نعمة من نعم الله ضمن 400 نعمة من نعم الله، لافتا إلى أن المختلف أن الشاعر بهاء الدين محمد سيتحدث عن هذه النعم وسيذاع في وقت الافطار عبر فضائية «ON».

تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة عن قناة «مصر قرآن كريم» والتي تعرض الأصوات المصرية والتي انطلقت عام 2020 تزامنا مع ظهور جائحة كورونا، وبدأت في شهر رمضان، وتشهد مزيد من التطوير لافتًا أن متابعي قنوات القرأن يحبوا ختم القرأن وأن يستمعوا للقرآن كما يجب أن يكون.

تقديم 15 جزءًا بشكل يومي

وأوضح صالح أن القرآن سيذاع مرتل ومجود خلال مواعيد مختلفة، وأن خريطة هذه التلاوات موجودة على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لافتًا أن القراء مقسومين إلى مجموعات منهم مجموعة فيها الشيخ القدامى منهم عبدالباسط عبدالصمد ومحمود علي البنا ومحمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري والتي تقرأ 5 أجزاء بشكل يومي في موعد ثابت وهناك مجموعة ثانية تقرأ 10 أجزاء يوميًا مشيرًا أن القناة تقدم 15 جزء يوميًا.

وتابع: «بعض الناس بتحب تقرأ ورا القارئ وعملنا المصحف المعلم وبيقرأ وبيسكت بيدي فرصة للمستمع يكرر وراه ويبقى عنده فرصه انه يقرأ زي المصحف»، لافتًا إلى أنّهم سيقدموا المصحف بصوت عدد كبير من القراء ومنهم قراء شباب معتمدين مثل هاني الحسيني وعبدالناصر حرك وأحمد تميم المراغي.

لدينا أكبر مكتبة للقرأ المصريين

وتابع: «مصر قرآن كريم في سنتين عندها أكبر مكتبة وداخلين في 40 قارئ مصري واصوات مصرية وكلها معتمدة».

وكشف صالح عن تطبيق مصر قرأن كريم قائلًا: «الحاجة المهمة إننا عملنا لمصر قراءة كريم أبليكشن يقدر أي حد ينزلها هيعمل دونلود عليه القناة شغالة طول الوقت والشيوخ أقدر وأسمع المصحف منهم في أي وقت»