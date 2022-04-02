حسام صالح: عرض 14 عملا فنيا في رمضان يشارك فيها نخبة من الفنانين

أكد المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ الشركة ستقدم عبر شاشاتها مجموعة عظيمة من الأعمال الفنية، وصلت إلى 14 عملا فنيا رئيسيا، يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم، منوها بمشاركة 10 منتجين في هذه الأعمال الفنية.

وقال حسام صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنّ مجموعة عظيمة تشارك في بطولة هذه الأعمال، تشمل عددًا كبيرًا من الفنانين، مؤكدًا أنّ مجلس إدارة الشركة وضع خطة لقسم الدراما برئاسة يسري الفخراني؛ للوصول إلى أفضل شيء ممكن للعرض على الشاشات.

وشدد صالح على انتهاء ظاهرة النجم الواحد، وأن كل الأعمال يشارك فيها مجموعة من النجوم، واصفًا الإنتاج بالسخي: «مش معنى سخي إنها فلوس في الهواء لكن إنك بتطلع صورة حلوة ومنتج قوي في المحتوى والرسالة»، مؤكدًا أهمية الرسالة التي تقدمها هذه الأعمال وصلتها بالحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنّ الطريقة التي عملت بها الشركة في الدراما هي الطريق نفس، في جميع أنحاء العالم.

وأكد صالح أنّ الشركة المتحدة تقدم مسلسل «العائدون من داعش»، لافتًا إلى أنّه يحكي قصص مهمة تظهر الشكل العام لما يحدث حولنا وتجسيد الدراما لبعض المواضيع ليعرفها المواطن.

وأكد أنّ هناك عملا مبنيا على عمل سابق للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة معتبرًا أنها عودة للأصول، مشيرًا إلى وجود برامج دينية تلائم الجميع، والتي تناقش الأمور الدينية والدينية الاجتماعية، وبرامج مطبخ على كل القنوات التابعة للمجموعة، مثنيًا على قناة «ON» وباقي قنوات المجموعة التي وصفها بالرائدة.