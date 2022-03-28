حسام صالح: «مفيش عمل بيطلع على شاشات المتحدة إلا واتراجع أكثر من مرة»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة صممت لجنة تجيز الأعمال الفنية، وهذه اللجنة مستقلة تضم أشخاصا لهم خبرة في الدراما، مبينا أن هناك محددات للموضوعات، لافتا إلى أن المتحدة تبحث عن الأعمال الأفضل دائما وتشمل الكوميدي والتراجيدي والوطني وكل الأعمال تقدم رسالة معينة.

طرق إجازة الأعمال للعرض

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأعمال تذهب بعد عرضها على اللجنة إلى فلتر آخر يراجع مرة أخرى الأعمال للوقوف بقائمة الأعمال التي سيتم عرضها، متابعا: «مفيش حاجة بتطلع على شاشة المتحدة إلا بتكون متراجعة بعد ما شركة الإنتاج تقدم للمتحدة عمل عشان يتعرض، وبيتم اختيار الشركات من خلال الأعمال، والمنتجين الـ 9 اللي اشتغلوا السنة دي مع المتحدة حصل معاهم نفس الكلام».

العمل مع مختلف النجوم

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة تتشرف بالعمل مع كافة المنتجين والباب مفتوح للعمل مع الجميع ولكن هناك عددا معينا من الشاشات وعددا معينا من الأعمال، مؤكدا أن شركة المتحدة تتعاون مع كافة المنتجين والعاملين في الدراما لإخراج أفضل الأعمال لإفادة المشاهد واستمتاعه.

وبيّن أن ميزانيات الإنتاج كبيرة وتستهدف وجود عائد من خلال هذه الأعمال، لذا يجب أن يكون المنتج جيدا والصورة وباقي العناصر الذي تظهر في العمل، موضحا أن هناك توجها لتوفير ميزانيات إنتاج معقولة في ظل المتغيرات المختلفة.

وتابع: «كل الإنتاج في مصر يتجه لسياسة الأبطال المجمعين ومجموعة من النجوم لأن مينفعش نصرف على نجم واحد ونحط ميزانية لمجموعة كبيرة من النجوم، النجوم المتعددين حاجة كنا بنشوفها زمان في الأعمال يعني لو شوفتي الأفلام زمان هتلاقي بطولات جماعية».

واختتم: «سياسة واتش إت الجديدة غيرت الشكل والمضمون وبقى فيه طريقة تخلي الموقع جاذب، والمنصة عمرها سنتين بس، وعندها مئات الآلاف من الساعات من المحتوى والأعمال الجديدة هتكون عليها في رمضان متاحة للمشاهد، طبعا بقى فيه طرق مختلفة للاشتراك على أكثر من جهاز وأكثر من شخص، واتش آت هيكون البلاتفورم للاستخدام في رمضان إن شاء الله».