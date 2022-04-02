غادة عادل تكشف تفاصيل شخصيتها في «أحلام سعيدة» قبل ساعات من عرضه

كشفت الفنانة غادة عادل عبر برنامج the insider تفاصيل شخصيتها، خلال مسلسل «أحلام سعيدة» أمام الفنانة يسرا.

وقالت غادة عادل: «أجسد دور واحدة عدت الأربعين ولسه متجوزتش، حاسة إن أهلها وكل الناس بيضغطوا عليها عشان تتجوز فالموضوع عامل لها أزمة في حياته ومسبب لها أرق وقلة نوم، فتدخل جروب ناس بيتكلموا مع متخصص في مشاكلهم وقلة نومهم فبيتعرفوا على بعض ويصبحوا أصدقاء وتحدث مواقف لذيذة وإنسانية وكوميدية وتحدث مفاجأة».

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل «أحلام سعيدة» من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، أوتاكا، عفاف مصطفى، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف هالة خليل، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج عمرو عرفة ومن المقرر ان يعرض حصرياً على قناة on ومنصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات يعانين من الأرق وعدم القدرة على النوم ليذهبن إلى مكان متخصص ويتعرفوا على بعضهن هناك وتتوالى المواقف الإنسانية والكوميديا بينهم.

غادة عادل تتعرض لأزمة صحية

وتعرضت الفنانة غادة عادل، في مارس الماضي، إلى أزمة صحية دخلت إثرها المستشفى وتم التشخيص بتسمم في الدم وحرقان في المثانة، وطمأنت جمهورها من خلال تصريح سابق لـ«الوطن» قالت فيه: «الحمدلله حالتي جيدة مجدي الهواري كبر الموضوع».