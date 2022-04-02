مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة DMC.. «مش هتغمض عنيك»

تستعد قنوات dmc لتقديم وجبة درامية دسمة خلال شهر رمضان الكريم حيث من المنتظر عرض مجموعة رائعة من المسلسلات على شاشة قناة dmc، ويبحث الكثيرون عن مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة DMC، التي نستعرضها لكم كما يلي:

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة DMC

مسلسل العائدون حصريًا والذي يحكي قصص حقيقية خفايا أخطر تنظيم إرهابي ويحكي عن العائدين من الانضمام لتنظيم داعش وخبايا التنظيم الإرهابي والحرب التي واجهتها مصر وهو بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد فراج ومحمود عبدالمغني وهاني رمزي ومحمد ممدوح ويٌذاع الساعة 10.45 مساء ويُعاد 3 صباحًا و4.55 مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل المشوار على دي ام سي

ويسأل البعض عن مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة DMC لمعرفة موعد عرض مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وأحمد مجدي وخالد كمال والذي يذاع الساعة 8.10 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا و2 مساء.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا على دي إم سي

مكتوب عليا بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وآيتن عامر وهنادي مهنى ويذاع الساعة 6.45 ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوا على دي ام سي

مسلسل راجعين يا هوا بطولة الفنان خالد النبوي وهنا شيحة ونور اللبنانية وطارق عبدالعزيز وأنوشكا ووفاء عامر ويذاع الساعة 9.25 مساء ويعاد الساعة 9 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على دي ام سي

مسلسل ملف سري والذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة ومحسن محيي الدين وماجد المصري وميرهان حسين وعائشة بن أحمد وإدوارد ويقدم فيه هاني سلامة دور القاضي لأول مرة ويذاع الساعة 11.50 مساء ويعاد الساعة 10.30 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل يحيي وكنوز على دي ام سي

كما يسأل الأطفال عن مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة DMC لمعرفة موعد عرض مسلسل الأطفال يحيي وكنوز وهو مسلسل أنيميشن بطولة أحمد السقا وياسر جلال وإسعاد يونس وأحمد العوضي وسامي مغاوري ويذاع الساعة 6.20 مساء ويعاد الساعة 8.30 صباحًا