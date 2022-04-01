قبل ساعات من انطلاق الماراثون الرمضاني الذي يحظى بعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية، يبحث قطاع كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن القنوات الناقلة لمسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022، قبل عرض الحلقة الأولى من المسلسل غدًا السبت، إذ يشهد المسلسل عودة المخرج محمد ياسين إلى الدراما بعد غياب سنوات، بالإضافة إلى مشاركة نخبة كبيرة من النجوم.

القنوات الناقلة لمسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة لمسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022، فيُعرض حصريًا عبر قنوات DMC، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل طوال الشهر عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

محمد رمضان يروج لمسلسل المشوار

وكان الفنان محمد رمضان روج للحلقة الأولى من العمل عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ميعادنا بكرة إن شاء الله الحلقة الأولى بعد الفطار على DMC».

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة مسلسل المشوار نخبة من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا- هب.

آخر أعمال محمد رمضان

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل «موسى»، وشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، صبري فواز، سيد رجب.