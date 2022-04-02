تردد قناة on e الجديد 2022.. باقة متنوعة من المسلسلات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة on e الجديد 2022، وذلك من أجل متابعة ومشاهدة مسلسلات شهر رمضان الكريم على ON E، نظرًا لأنّها تُعد من أهم وأبرزالمحطات التلفزيونية التي تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية، فضلًا عن تقديم عدد من المسلسلات الحصرية عبر شاشتها، لذا كثرت عمليات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات الماضية.

تردد قناة on e الجديد 2022

وجاء تردد قناة «أون إي» ومواعيد مسلسلات رمضان كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مسلسلات رمضان على ON E

كما تعرض قناة ON E مسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج وعبير صبري يوميا في رمضان وتعرض أيضًا الجزء السادس من المسلسل الكوميدي الشهير الكبير أوي والذي يظهر فيه الفنان أحمد مكي ب3 شخصيات وهي الكبير وحزلقوم وجوني، من المقرر أن يعرض على قناة «أون إي» حصريًا ويحتوي على حلقات كوميدية جدًا من الفنان أحمد مكي وتغيب عنه هذا الموسم الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة حيث شاركت في بطولة الـ6 أجزاء.

وتعرض قناة ON E مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وتعرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان ولبلبة صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت.