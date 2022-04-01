أعلنت قناة ON عن خريطة الأعمال الدرامية المقرر أن تنطلق غدا مع بداية شهر رمضان الكريم وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة ON.

ولتتعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة ON فستجد بأن هناك عدد كبير من الأعمال الدرامية عليها سيكون أولها مسلسل الكبير أوى الجزء السادس للنجم أحمد مكي واللى هيتم عرضه فى تمام الساعة 6 و20 دقيقة وسيعاد في تمام الساعة الثانية إلا عشر صباحا.

تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة ON

وسيشارك مع مكي فى المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم بيومي فؤاد وليلى عز العرب وهشام إسماعيل ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

أما عن ثاني الأعمال الدرامية فسيكون مسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا والذي سيتم عرضه فى تمام الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة وسيعاد في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا.

ويشارك بجانب يسرا عدد من الفنانين منهم غادة عادل وشيماء سيف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وثالث عمل سيعرض على شاشة قناة ON سيكون مسلسل الاختيار 3 للنجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا عشرة مساء.

وبعد مسلسل الاختيار 3 سيتم عرض مسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج والذي سيتم عرضه فى تمام الساعة الحادية عشر مساء وسيتم إعادته فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا .

موعد عرض مسلسل دايما عامر

وبعدها سيتم عرض مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان والذي سيتم عرضه فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف إلا خمسة بعد منتصف الليل وسيتم إعادته في تمام الساعة السابعة إلا خمسة صباحا.