تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC

قبل ساعات من حلول شهر رمضان الكريم، تزايد البحث عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC، التي أعلنت مواعيد عرض المسلسلات والبرامج المقرر عرضها طيلة أيام الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بـ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC، يأتي في مقدمة المسلسلات المقرر عرضها على خلال الشهر الكريم، مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، ويعرض الساعة 6:15 مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 7:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC: فاتن أمل حربي

ويعرض أيضا على قناة CBC، مسلسل فاتن أمل حربي، الساعة 7:35 مساء، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ثم 10:15 صباحا.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وشريف سلامة، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، تتر المسلسل غناء أنغام، وتأليف مدحت العدل، ألحان أحمد جمال العدل، توزيع نادر حمدي.

وتعرض قناة CBC، خلال شهر رمضان، مسلسل Suits بالعربي، بطولة آسر ياسين، الساعة التاسعة مساء، ويعاد الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، والساعة 8:45 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC: ملف سري

ويعرض أيضا على قناة CBC، مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، الساعة 10:15 مساء، والإعادة الساعة 5:45 صباحا، و3:45 مساء، ويعرض أيضا مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، الساعة 11:35 مساء، على أن يعاد الساعة 4:30 صباحا و2:15 مساء اليوم التالي، وهو العمل الذى يعيد كتابات أسامة أنور عكاشة، مرة أخرى للدراما التلفزيونية.