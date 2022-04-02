مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة on e.. الموعد الأصلي والإعادة

أعلنت مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة on e، إذ كشفت عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها لمدة 30 يومًا كاملة في مواعيد ثابتة، وكذلك مواعيد إعادة الحلقات على مدار أيام الشهر الفضيل.

البداية مع مسلسل «الكبير أوي 6» للفنان أحمد مكي، الذي يعرض في تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل «أحلام سعيدة» للفنانة يسرا فيعرض الساعة 8:25 مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحا و10:50 صباحا.

مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على قناة on e

ويعرض مسلسل «يوتيرن» للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة 11 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 8:30 صباحا، ويليه مسلسل «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان في تمام الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا.

مواعيد مسلسلات وبرامج رمضان 2022 على قناة on e

وفيما يتعلق بالخريطة البرامجية، فيعرض برنامج «نجوم السماء» في تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 9:55 صباحا. وبرنامج «مصر أرض المجددين» للدكتور علي جمعة في تمام الساعة 12:20 ظهرا. ثم برنامج «أحلى أكلة» مع الشيف علاء الشربيني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

كما يعرض كذلك برنامج «قلوب عامرة» للدكتورة نادية عمارة، في تمام الساعة 4:35 مساء، يليه برنامج «القناع» للداعية مصطفى حسني في تمام الساعة 5:30 مساء على أن يعاد في تمام الساعة 3:15 صباحا.