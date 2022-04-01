الإفتاء تحدد ركنين أساسيين لقبول صيام شهر رمضان: النية والإمساك

نشرت دار الإفتاء المصرية تدوينة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأركان الصوم الواجبة، وحددت الدار ركنين أساسيين كشرط للصيام.

الإفتاء: النية يجب إيقاعها ليلا قبل الفجر

وكتبت الصفحة أن أول وأهم شرط في الصيام النية، ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله.

يجب على المسلم الإمساك عن المفطرات

وأوضحت الصفحة أنه إذا كان الصوم غير واجب فيجوز تأخير النية لما بعد الفجر إلى الزوال، لمن لم يأت بمُفَطِّرٍ وأراد أن يكمل اليوم صائمًا تطوعًا فله ذلك، فيجب على المسلم الإمساك عن المفطرات التي تبطل الصوم، وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد رؤية هلال رمضان 2022، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينتظر العالم الإسلامي موعد انطلاق شهر رمضان 2022 للعام الهجري 1443، وهو الموعد الذي يتحدد في مصر باستطلاع الهلال من دار الإفتاء المصرية، ولكل دولة طريقتها الخاصة لتحديد بداية الشهر، ما يجعلها تختلف من دولة لأخرى أحيانا.