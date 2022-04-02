الري: أفريقيا تشهد ظواهر هجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه وتغير المناخ

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إفتراضيا فى جلسة «حوار حول ندرة المياه والهجرة التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر «أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا».

وفى بداية كلمته توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية للمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا الحوار الهام، مشيرا لوجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه فى بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ.

تأثير تغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه

وأشار الوزير إلى التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم، ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الافراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل فى أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يؤكد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، مع التأكيد على أهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم.

وأشار الدكتور عبد العاطى لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذى أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية ، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم ، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومى الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.

تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وتحدث وزير الرى عن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وأوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية. وأكد أن مصر تقترب من حد الندرة المياه ، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه لحوالي 560 متر مكعب سنويا ، وأن 40% من القوى العاملة فى مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل ، ولمواجهة هذه التحديات .. فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر لجهود لجنة قادة المياه والمناخ - التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه - فى متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.

وأشار لما يمثله العامين الحالى والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر من العام الحالي، والمنتدى الدولى لمراجعة الهجرة والمزمع عقده فى نيويورك فى مايو من العام الحالى، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين كاف الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح.