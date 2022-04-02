دراسة جدوى: نص مليون جنيه أرباح مشروع بيع الطرح والإيشاربات الحريمي

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ربحية تجارة الإيشاربات والطرح الحريمي في السوق المصري، نظرًا لما تلاقيه ملابس المحجبات من إقبال من مختلف فئات وشرائح المجتمع طوال العام، بأسعار متفاوتة أيضا تبدأ من 10 جنيه للطرحة الواحدة، وتتجاوز آلاف الجنيهات في المولات والمحلات الفخمة.

إيرادات تصل 2,52 مليون جنيه من تجارة الطرح والإيشاربات الحريمي

تابعت دراسة الجدوى، أنَّ الأرباح السنوية لمشروع بيع الطرح الحريمي تصل إلى 295 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، وتتضاعف الأرباح خلال أول 5 سنوات من المشروع لتقترب من 500 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

فيما كشفت عن ارتفاع حجم المبيعات السنوية المتوقعة، لتتجاوز إيرادات مبيعات السنة الأولى 1,8 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 2.52 مليون جنيه بنهاية العام الخامس لنشاط تجارة الطرح الحريمي والإيشاربات.

مميزات تجارة بيع الطرح والإيشاربات

وأضافت الدراسة الاسترشادية أنَّ مشروع بيع الطرح والإيشاربات الحريمي، التي تدخل في نطاق إكسسوارات الملابس، وتنتشر بشدة في الأسواق وبين الباعة الجائلين في محطات المترو وعلى أرصفة المناطق التجارية أيضا، كما يتميز بسرعة دوران المنتج نظرًا للإقبال الشديد عليه فالطرح والإيشاربات، بجانب قصر فترة استرداد تكاليف مشروع تجارة الطرح والإيشاربات الحريمي، وارتفاع معدل العائد.

كما أكدت على توفير مشروع تجارة الطرح والإيشاربات الحريمي لفرص عمل ودخول مناسبة، حيث يحتاج النشاط الواحد لتشغيل 4 عمال، فيما لا يحتاج إلى آلالات أو معدات مما يقلل التكاليف في بداية مزاولة النشاط، والتي تقدر بحسب دراسة الجدوى من الجهاز، بحوالي 192,5 ألف جنيه.

قروض بنكية بضمان مشروع بيع الطرح.. والسداد على أقساط

وتابعت دراسة الجدوى الاسترشادية لتنمية المشروعات، أنَّه يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية بضمان المشروع، تصل إلى 120 ألف جنيه للنشاط الواحد ويتم السداد على أقساط، بفائدة لا تتجاوز 5% في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.