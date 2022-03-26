مشروع بيع ملابس المحجبات والجلباب الرجالي: أرباح تصل لـ124 ألف جنيه

تعتبر تجارة ملابس محجبات بأنواعها وجلباب رجالي، من أكثر المشروعات رواجًا في مصر خاصة في شهر رمضان، وقبل الأعياد، نظرًا لكونها من السلع الاستراتيجية المهمة ومطلوبة بكافة المناطق لأداء الشعائر الدينية.

ويعد محلات بيع ملابس المحجبات والجلباب الرجالي من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، خاصة في ظل النمو السكاني المستمر، فضلًا عن الأعياد والمواسم التي تشهد خلالها هذه الأماكن ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على منتجاتها.

ويبحث كثيرون عن دراسة جدوى المشروع الذي توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الشباب، ويبحثون عن استغلال رواج تجارة الملابس داخل السوق المصرية لتحقيق الربح، وتوفير فرص العمل التي تناسب جميع الأعمار.

احتياجات افتتاح مشروع ملابس المحجبات والجلباب الرجالي

وأوضحت دراسة أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاحتياج المستمر لمنتجات ملابس المحجبات والجلباب الرجالي، وذاك يرجع لتميز هذه التجارة بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها وزيادة أعداد المستهلكين، لذلك تعرض «الوطن»، دراسة جدوى المشروع في هذا التقرير.

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع تجارة ملابس محجبات بأنواعها وجلباب رجالي، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع جديد وكذلك تلبية احتياجات المواطنين، وتتلخص في التالي:

تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 160 ألف جنيه، لافتة إلى أنه يمكن للراغب في فتح المشروع معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض من خلال توجه الراغب في تدشين المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات.

وأوضحت أن الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 124 ألف جنيه.