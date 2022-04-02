مصرع شخص صدمته سيارة بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي 

لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء وقوع حادث مروري على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ونُقلت الجثة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة مع شخص أثناء عبوره الطريق الصحراوي قرب مدخل الإسماعيلية مما تسبب في وفاته.

نقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الشخص، إلا أنهم اكتشفوا وفاته في الحال.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى، ويُدعى ممدوح حسين السيد، 56 سنة، إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وانتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، فيما تم انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثمان وانتهاء تقرير الصفة التسريحة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وقال شهود العيان، إن المتوفى اصطدمت به سيارة خلال عبوره للطريق، ما تسبب في وفاته على الحال بسبب إصابته بنزيف داخلي.

خدمات مرورية على الطرق

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بخدمات مرورية مكثفة علي الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشرت الخدمات على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، فيما حذرت المواطنين من تجاوز السرعات المقررة لتفادي وقوع أي حوادث.