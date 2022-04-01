إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الصالحية في الإسماعيلية 

أصيب شخصين بإصابات مختلفة جراء تصادم سيارتين في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة علي طريق الإسماعيلية الصالحية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد السيارة رقم ط ص ي 2236 مع السيارة رقم ط ل ص 9131 على طريق الصالحية قرب قرب منطقة الواحة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطواري لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم فؤاد محمد أحمد، مقيم بمركز شرطة القصاصين، 21 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ وكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم كما أصيب سمير إبراهيم محمد، 41 سنة، مقيم السماكين شرق ومصاب بكسر مضاعف أيضا وجروح في الجسم.

وقالت المصادر الطبية إنه تم التحفظ على المصابين واستدعاء استشاري الجراحة والعظام لعمل اللازم لهما وعمل كافة الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

وقالت المصادر إن الحالتين شبه مستقرة، وأنهما سيخضعان للتواجد بالمستشفى عدة أيام حتى استقرار حالتهما الصحية والاطمئنان عليهما.

مصرع شخص وإصابة 23 في حادث قرب الصالحية

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 23 آخرين في حادث أول أمس جراء انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق الإسماعيلية الصالحية.

وقالت المصادر إن سيارات الإسعاف نقلت جثة المتوفي و11 مصاب الي مستشفي الصالحية المركزي فيما تم نقل 12 مصاب الي مستشفي جامعة قناة السويس.