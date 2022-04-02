إزاي توثق حسابك على فيس بوك؟.. لو عايز تكسب فلوس كتير زي اليوتيوبرز

على مدار اليومين الماضيين، أثارت قصة طلاق اليوتيبر الشهير أحمد حسن وزينب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خرج الثنائي في فيديو لهما على الحساب الرسمي والموثق، ليعلنا انفصالهما وبالرغم من ذلك، فإن القنوات الخاصة بهما والحسابات الرسمية ستظل شراكة بينهما، ما جعل الكثيرين يرغبون في توثيق حساباتهم الشخصية أو الصفحات الخاصة بهم بغرض ربح المال.

وتسعى بوابة «الوطن» دائما لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، وما يرغبون في الاطلاع عليه، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير الشروط اللازمة لتوثيق حساب رسمي أو صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوب توافرها لتوثيق حساب فيس بوك

- يجب أن يكون الحساب أو الصفحة الخاصة بمقدم الطلب حقيقي وغير مزيف، يقوم صاحبه من خلاله بتنفيذ أي من الأنشطة المختلفة، سواء كانت فنية أو تجارية.

- يجب أن يكون الحساب الشخصي أو الصفحة التجارية المراد توثيقها بها صورة شخصية أو صورة العلامة التجارية، كما يجب أن يكون تم نشر منشور واحد على الأقل بها.

- يجب أن تكون الصفحة التي يرغب مقدم الطلب في توثيقها تمثل حسابًا شخصيًا أو علامة تجارية معروفة، ويبحث الجمهور عنها باستمرار.

- يجب تجنب نشر الأخبار المزيفة أو انتحال شخصية إحدى الشخصيات المشهورة، ففي تلك الحالة يرفض فيس بوك الطلب، ويقوم بحذف الحساب على الفور.

خطوات توثيق حساب أو صفحة على الفيس بوك

- يقوم الراغب في تقديم طلب توثيق الحساب، بتقديم صورة البطاقة الخاصة به لمكتب فيس بوك، والتي يمكن أن يثبت من خلالها أنه صاحب الحساب الشخصي أو الصفحة التجارية.

- ثم بعد ذلك يتم ملء النموذج الخاص بطلب توثيق صفحة أو حساب، ويتم تحديد ذلك بها من هنـــــــــــــــــا.

- ثم يتم كتابة السبب الذي جعل مقدم الطلب يرغب في توثيق هذا الحساب أو الصفحة.

- وبعد الانتهاء، يتم تلقي إشعار من فيس بوك بعد مراجعة البيانات الخاصة بمقدم الطلب ليفيد بالموافقة على توثيق الحساب أو رفض التوثيق.

- وفي حالة رفض طلب توثيق الحساب الشخصي، يمكن إرسال الطلب مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا على الأقل.