ضبط شخص انتحل صفة طبيب على «فيس بوك» لإجراء عمليات جراحية بالدقي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

انتحال صفة طبيب

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة بانتحال صفة «طبيب بشري» واستخراج كارنيه منسوب صدوره لإحدى النقابات وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته «عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الآثم».

وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشري وتزوير الكارنيه المشار إليه، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.